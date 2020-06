Czarne pszczoły powróciły do Polski. Czy należy się ich obawiać? Eksperci odpowiadają

Czym zadrzechnie czarnorogie różnią się od pszczół miodnych?

Czarne pszczoły do budowy swoich gniazd wykorzystują stare i spróchniałe drzewo, a także różnego rodzaju drewniane konstrukcje. W odróżnieniu od pszczół miodnych nie tworzą kolonii z podziałem na grupy, gdyż są to pszczoły samotnice. Liczba osobników w rodzinie jest ściśle uzależniona od dostępności pokarmu, owady nie gromadzą też nektaru, a spożytkowują go na bieżąco. Długość ciała czarnej pszczoły wynosi nawet trzy centymetry.