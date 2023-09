Gigant wylądował w Poznaniu. Ludzie tylko patrzyli w niebo

An-124 wylądował na terenie bazy lotniczej w Krzesinach ok. godziny 15:00 – podaje portal epoznan.pl. Wizyta samolotu na poznańskim lotnisku jest związana z zaplanowanymi we Włoszech ćwiczeniami NATO Tiger Meet. Na samolot ma zostać załadowany przede wszystkim sprzęt do obsługi myśliwców F-16 – wyjaśnił w rozmowie z portalem rzecznik 31. BLT kpt. Robert Filipczuk. "Antonov zabierze na pokład równowartość sprzętu z 10 wojskowych ciężarówek" – czytamy.

Mieszkańcy Poznania i okolic mogą w najbliższym czasie dwukrotnie obejrzeć maszynę podczas lotu. Najbliższa okazja będzie w sobotę 30 września, kiedy An-124 wyruszy do Włoch. Razem z gigantem wystartuje też sześć myśliwców F-16. Powrót maszyny jest zaplanowany na połowę października, choć konkretna data przylotu Antonova do Poznania nie jest znana.

Antonov An-124 – jeden z największych samolotów na świecie

Wrześniowa wizyta Rusłana w Polsce to nie pierwsza tego typu okazja do podziwiania jednego z największych płatowców na świecie. Jeszcze w 2023 r. identyczna maszyna posłużyła do transportu HIMARS-ów do Warszawy.

An-124 to maszyna, której historia sięga jeszcze lat 70. ubiegłego wieku. Pierwszy lot Rusłana odbył się 24 grudnia 1982 r. i był efektem zakończenia budowy trwającej od 1979 r. Dziś Rusłan jest największym wojskowym samolotem transportowym, który pozostaje w czynnej służbie. To jedna z ważniejszych maszyn transportowych z uwagi na możliwość transportowania ładunku o maksymalnej wadze 150 ton.

Za napęd gigantycznego Antonova odpowiadają cztery silniki Progress D-18T o ciągu 229 kN każdy. Samolot jest w stanie pokonać nawet 11,5 tys. km, jeśli zostanie zatankowany do pełna (260 tys. litrów paliwa), a na pokładzie znajdzie się ładunek o masie nieprzekraczającej 40 ton. Rozpędza się maksymalnie do 865 km/h.

Wymiary Rusłana to ok. 69 m długości, 21 m wysokości i ponad 73 m rozpiętości skrzydeł. Wewnątrz maszyny znalazło się miejsce na wbudowany dźwig pozwalający przenosić ładunki o wadze do 30 ton. Ważnym elementem konstrukcyjnym An-124 jest podwozie przystosowane do lądowania na nierównych pasach startowych. W skład pełnej, sześcioosobowej załogi, wchodzi dwóch pilotów, nawigator, mechanik, inżynier pokładowy oraz operator radiowy.

Norbert Garbarek, dziennikarz Wirtualnej Polski