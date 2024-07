Amerykanie zaniepokojeni. Obserwują ruchy Rosji i Chin w kosmosie

Stany Zjednoczone z niepokojem patrzą na rosnące zdolności Rosji i Chin w kosmosie. Zdaniem amerykańskiego wywiadu Pekin od dłuższego czasu dostarcza Moskwie dane wywiadowcze o charakterze geoprzestrzennym. Co więcej, chińskie satelity mają widzieć nie tylko to, co dzieje się w Ukrainie, ale też na terenie NATO. Amerykanie chcą przeciwdziałać tym możliwościom i planują rozmieścić nowy naziemny system zakłócający, który ma utrudnić chińskim i rosyjskim satelitom przesyłanie informacji o siłach USA w trakcie potencjalnego konfliktu.