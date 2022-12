Francuski moździerz RT-61 z bruzdowaną lufą. Niezwykła broń w rękach Ukraińców

Moździerze RT-61 to jedna z broni wsparcia, wykorzystywanych przez Ukrainę i przekazanych do tego kraju – prawdopodobnie – przez Belgię. Broń waży ok. 580 kg, jest umieszczona na kołowym podwoziu, a w położeniu bojowym wspiera się także na płycie oporowej. Zasięg prowadzonego ognia wynosi – w zależności od użytej amunicji – od ok. 7 do 13 km.