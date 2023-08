Fragment komety wybuchł nad USA. Ognista kula przyćmiła superksiężyc

"To było o 2:13 w nocy. Kula ognia wydała dwa słyszalne grzmoty. Po jednym jasnym błysku rozpadła się na 3 odrębne fragmenty. Jeden pozostał jasny, gdy schodził poniżej horyzontu. Prawdopodobnie wylądował, chociaż nie słyszałem uderzenia".

Zjawisko nie umknęło też profesjonalistom. Stacja infradźwiękowa obsługiwana przez grupę fizyków z University of Western Ontario zarejestrowała eksplozję tajemniczego obiektu.

© University of Western Ontario

Według NASA obiekt był dużą skałą, prawdopodobnie fragmentem komety. Wszedł w ziemską atmosferę w okolicy miasta Krypton w Kentucky (to nie żart, taka miejscowość istnieje). Podróżując z prędkością ponad 20 000 km/h pokonał około 50 km i wybuchł nad miastem Duffield w Wirgnii.

"Rozpad kuli ognia wygenerował energię około 2 ton trotylu, co spowodowało wybuchy i wstrząsy, których doświadczali niektórzy mieszkańcy regionu. W najjaśniejszym momencie kula ognia była około 5 razy jaśniejsza niż Księżyc w pełni"

Obiektu, który pojawił się nad USA nie można jednak przypisać do konkretnego roku meteorów. Nie sposób trafnie ocenić składu skały, a naukowcy klasyfikują ją jako przypadkowy gruz z Układu Słonecznego.

Podobne zjawisko nie jest codziennością, ale astronomowie rejestrują wybuchy z częstotliwością kilkuset rocznie (około 600 w skali minionych 5 lat). Meteoryty są zdolne do wybuchów jeśli zdołają przedrzeć się do niższych warstw atmosfery. Stają się wtedy tzw. bolidem, który dociera do powierzchni Ziemi, ale w formie bardzo drobnych, często zamarzniętych fragmentów.