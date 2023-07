Meteoryt – bumerang. Skała oderwała się od Ziemi, by po wiekach wrócić

W 2018 roku na Saharze odkryto meteoryt, któremu nadano nazwę NWA 13188. To niewielka skała, ważąca niespełna 650 gramów. Analiza jej składu sugeruje, że jest to obiekt, który powstał na Ziemi.

Jérôme Gattacceca z Uniwersytetu Aix-Marseille we Francji twierdzi, że jest to pierwszy znany przykład ziemskiego meteorytu-bumerangu. Wraz z zespołem ustalił, że skała powstała na Ziemi, oderwała się od niej tysiące albo i miliony lat temu, by po długiej kosmicznej podróży powrócić na powierzchnię naszej planety.

Czy NWA 13188 to pierwszy ziemski meteoryt-bumerang?

To, czy rzeczywiście tak było, pozostaje jednak kwestią sporną. Nie wszyscy naukowcy zgadzają się bowiem z wnioskami wyciągniętymi przez Francuzów. Niektórzy twierdzą, że jest to po prostu skała wulkaniczna, która nigdy nie opuściła Ziemi. Gattacceca odpowiada jednak, że "dobrze rozwinięta skorupa obtopieniowa" eliminuje taką możliwość.

Co więcej, zespół odnalazł ślady izotopów, takich jak beryl-3, hel-10 i neon-21, co każe sądzić, że skała była wystawiona na działanie promieni kosmicznych. Ich poziom sugeruje, że skała najpewniej spędziła w kosmosie nie mniej niż 10 tys. lat. A jak się w nim znalazła? Najbardziej prawdopodobna hipoteza zakłada, że stało się to w wyniku uderzenia kolosalnej asteroidy w Ziemię.

Wielu naukowców pozostaje nieprzekonanych

– To interesująca skała – powiedział Ludovic Ferrière z Muzeum Historii Naturalnej we Wiedniu, którego te argumenty nadal nie przekonują. Według niego wysunięcie sensacyjnej teorii o meteorycie-bumerangu wymaga szerzej zakrojonych badań i analiz, niż miało to miejsce w przypadku NWA 13188.

(Cytowany przez serwis Space.com) Frank Brenker z Uniwersytetu Goethego we Frankfurcie twierdzi zaś, że "nie ma wątpliwości co do faktu, że jest to meteoryt". Równocześnie jednak podaje w wątpliwość to, czy rzeczywiście pochodzi on z Ziemi. Francuscy naukowcy zapowiadają, że będą kontynuować swoje badania, aby dać jednoznaczną odpowiedź.

Choć NWA 13188 może być pierwszym ziemskim meteorytem-bumerangiem, to nie jest pierwszym ziemskim meteorytem, jaki w ogóle odnaleziono. W 2019 roku na łamach czasopisma Earth and Planetary Science Letters opublikowano artykuł, w przedstawiono przekonujące argumenty, że skała znaleziona na Księżycu podczas misji Apollo 14 w 1971 roku najpewniej pochodzi właśnie z naszej planety.

Wojciech Kulik, dziennikarz Wirtualnej Polski