Finlandia się zbroi. Zamierza pozyskać technologię z USA

Rakiety AIM-9X Sidewinder Block II to najnowsza wersja amerykańskich pocisków typu powietrze-powietrze o zasięgu do 20 km. Jest to, jak pisał Arkadiusz Stando, broń uznawana za " jeden z najskuteczniejszych kierowanych pocisków rakietowych znajdujących się w arsenale USA ".

Symbol AIM-9 jest skrótowcem od "Air Intercept Missile", co oznacza "Lotniczy przechwytujący pocisk rakietowy". Najnowsza wersja, którą są zainteresowani Finowie, została wprowadzona do uzbrojenia w 2004 r. W wariancie tym zmieniono wygląd pocisku, zastosowano bardziej zaawansowaną elektronikę i zmodernizowane systemy naprowadzania oraz wprowadzono mniejsze powierzchnie sterowe.

Amerykańska rakieta osiąga prędkość maksymalną Mach 2,5 (ponad 3 tys. km/h) i jest wyposażona w ważącą nieco ponad 9 kg głowicę odłamkową (stanowi to ok. 10 proc. masy całego pocisku). AIM-9X to broń naprowadzana termicznie, a jej wymiary to: 2,85 m długości, 0,63 m rozpiętości i 0,127 mm średnicy. Finlandia zamówiła już te rakiety w przeszłości w liczbie 150 sztuk (dostarczono je w latach 2008-2010).