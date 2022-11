Ukraina z nową bronią? Jest mowa o przekazaniu systemów Patriot

– Wszystkie możliwe opcje znajdują się na naszym stole. Patriot jest jedną z rozważanych opcji (…). Przyglądamy się temu, co mogą zrobić Stany Zjednoczone, patrzymy na to, co mogą zrobić nasi partnerzy i sojusznicy, i szukamy kombinacji, które mogą być przydatne – powiedział amerykański urzędnik, odpowiadając na pytanie o możliwość wysłania kompleksów Patriot bezpośrednio do Ukrainy. Wyjaśniamy, jakie są możliwości tej broni.