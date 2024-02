Runął "ognisty rydwan". Ekspert wyjaśnia, co to oznacza

Kowalenko wyjaśnia, że Ukraińcy zniszczyli wrogi śmigłowiec przy użyciu przenośnego przeciwlotniczego zestawu rakietowego (tzw. MANPADS). Oznacza to więc, że charakteryzujący się dużą zwrotnością Ka-52 Aligator przelatywał wystarczająco nisko, aby Ukraińcy trafili w maszynę. Dla armii obrońców to ważny znak – jak wynika z wypowiedzi eksperta.

– Wiadomość jest doskonała – twierdzi Kowalenko. Zauważa, że skoro śmigłowiec został zestrzelony przez MANPADS, to znaczy, że przelatywał na niskiej wysokości. – Pierwsza myśl jest taka, że Rosjanie nie mają wystarczającej liczby systemów artyleryjskich w rejonie Awdijiwki i zaczęli używać Ka-52 jako zastępczego systemu artylerii powietrznej – wyjaśnia. Ekspert wojskowy zauważa też, że okupanci wszelkimi środkami próbują przyspieszyć zdobycie miasta.

Warto zaznaczyć, że choć Ka-52 ma zdaniem eksperta stanowić substytut artylerii, Rosjanie od kilku miesięcy mają trudności z pozyskaniem części do tych śmigłowców . Oznacza to więc, że agresor może zastępować brakujące maszyny… brakującymi maszynami .

Przypomnijmy, że kolejny zniszczony Ka-52 Aligator to śmigłowiec będący jednym z podstawowych helikopterów wykorzystywanych przez Rosję. Jednocześnie jest dość nową konstrukcją, bowiem jego produkcję rozpoczęto w 2008 r., choć projekt w istocie powstał na końcu lat 80. ubiegłego wieku

Aligator to maszyna o dużej zwrotności, w związku z czym stanowi znaczne zagrożenie dla jednostek przeciwnika znajdujących się na lądzie. Dodatkowo dobra manewrowość jest utrudnieniem dla Ukraińców, bowiem trafienie w Ka-52 wymaga znacznej precyzji. Jednostkę napędową Aligatora stanowią dwa silniki Klimow VK-2500, które generują 2400 KM mocy każdy. Rozpędzają śmigłowiec ważący niemal 8 t do prędkości ok. 300 km/h.