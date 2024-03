Estoński wojskowy o broni Ukraińców. To nie są dobre wieści dla Rosjan

Cytowany przez PAP estoński wojskowy stwierdził, że "ukraińskie ataki na infrastrukturę krytyczną Rosji nasiliły się w związku z trwającymi w tym kraju wyborami prezydenckimi". Jego zdaniem "Ukraina może już uderzać w cele w Rosji aż do rzeki Wołga".

O rosnących możliwościach Ukraińców można było przekonać się już w zeszłym roku. Nasilające się ataki dronów na Moskwę pokazały, że bezpieczne nie są nawet obiekty oddalone od granicy z Ukrainą o setki kilometrów. To właśnie bezzałogowce są największym wyzwaniem dla Rosjan jeśli chodzi o zabezpieczanie własnego terytorium.

Z ujawnianych już wcześniej informacji wynikało, że Ukraińcy mają co najmniej dwa rodzaje dronów, które pozwalają na ataki dalekiego zasięgu - Rubakę i Bobra.

Każdy z nich może przenosić ok. 10 kg ładunków, ale różnią się nie tylko wyglądem, a przede wszystkim zasięgiem i długotrwałością lotu. W przypadku Rubaki zasięg wynosi maksymalnie ok. 500 km. Bóbr jest pod tym względem dwukrotnie lepszy. Korzystają one jednak z nawigacji inercyjnej (INS) i satelitarnej (GPS). Pierwsza nie zapewnia wysokiej precyzji, a druga jest podatna na systemy walki elektronicznej.