Odmówili pomocy Ukrainie. Teraz sami mają problemy

Sprawa budzi duże emocje, głośno odnoszą się do niej także politycy. Były prezydent Kolumbii Ernesto Samper Pizano zaapelował o jak najszybsze rozwiązanie problemów, wskazując na istotną rolę, jaką Mi-17 odgrywają dla tamtejszego wojska. Jak napisał na swoim profilu w serwisie X, Mi-17 "są niezbędne do transportu wojsk oraz przy zwalczaniu klęsk żywiołowych".

Na łamach Infodefensa przypomniano, że Kolumbia posiada obecnie ok. 20 śmigłowców Mi-17, które wedle założeń miały być eksploatowane do 2026-2027 r. Aktualnie w czynnej służbie pozostało już jednak tylko dziewięć takich maszyn.

Mi-17 to średni śmigłowiec transportowy, który przez lata Rosjanie eksportowali do wielu państw z całego świata. Łącznie maszyny tego typu w różnych wariantach trafiły do ponad 60 krajów, z czego wiele użytkuje je do dziś.