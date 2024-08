Elektrownia jak w Czarnobylu. Wojsko coraz bliżej

Ukraińcy w ostatnim czasie coraz śmielej atakują wrogie pozycje Rosjan. Dowodem odważniejszych działań zbrojnych jest prowadzony za ukraińską granicą szturm obwodu kurskiego. Obrońcy kontrolują już Sudżę, a stamtąd prosta droga prowadzi do kurskiej elektrowni atomowej. Co to za obiekt i czy Ukraińcy mogą tam dotrzeć?