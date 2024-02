Ekspert o polskich F‑16 i Patriotach. Mówi prosto z mostu

Przypomnijmy, że amerykańskie F-16 to maszyny pochodzące z lat 70. ubiegłego wieku. Oblot pierwszej wersji miał miejsce w 1974 r. i od tego czasu wyprodukowano ok. 5 tys. tego typu maszyn. Do dziś F-16 stanowią jedne z najbardziej zaawansowanych i pożądanych myśliwców na całym świecie. Ich prędkość maksymalna sięga 2 Ma, natomiast przelotowa to ok. 1000 km/h. Amerykański sprzęt może pracować na pułapie ponad 15 km, a jego zasięg sięga 3,2 tys. km.