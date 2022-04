Efekt wojny z Rosją. Ukraina dostosowuje się do standardu NATO

M198 to amerykańska haubica holowana opracowana pod koniec lat 70. XX wieku. Broń jest wyposażona w lufę o długości ponad 6 metrów, a jej donośność wynosi od 22 tys. m (w przypadku zwykłych pocisków) do 30 tys. m (w przypadku pocisków z dodatkowym napędem rakietowym). Haubica waży 7163 kg, a do jej obsługi potrzeba 11 osób. Maksymalna szybkostrzelność M198 wynosi 4 strz./min., a ciągła – 2 strz./min. Broń wykorzystuje szeroką gamę amunicji. Są to m.in.: