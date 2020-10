Dziwne odkrycie na Tytanie. Może wyjaśnić zagadkę ludzkiego DNA

Tytan, jak Ziemia sprzed 3 mld lat

To odkrycie jest o tyle niezwykłe, że C3H3 nie została wykryta w żadnym innym miejscu w Układzie Słonecznym. Obecnie nie występuje również na Ziemi. To sugeruje naukowcom, że Tytan jest obecnie w stadium rozwoju przypominającym Ziemię sprzed ok. 3 mld lat. To właśnie wtedy w gęstej atmosferze zachodziły kluczowe reakcje chemiczne, które zaowocowały pojawieniem się żywych organizmów.