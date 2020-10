NASA odkryła wodę na Księżycu

Woda została znaleziona na stronie oświetlonej przez Słońce , wcześniej była zaobserwowana tylko na biegunach i to w formie lodu . Na razie jeszcze nie wiadomo, czy do odkrytej wody uda się dostać robotom lub ludziom. Na pewno będzie jednak łatwiej dostępna niż lód w głębokich i zacienionych kraterach.

Wodór już wcześniej został zaobserwowany na Księżycu, jednak nie było wiadomo, czy tworzy on wodę. Teraz udało się to dzięki obserwacji fal o długości 6 mikronów. To pozwoliło wykryć obecność molekuł wody.