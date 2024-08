Nie pochodziła z Ziemi. Dała początek naszej cywilizacji?

Zgodnie z treściami opublikowanymi przez IFLScience, badacze sugerują, że uderzenie komety 13 tys. lat temu mogło przyczynić się do narodzin naszej cywilizacji. Co więcej, dowody na ten kataklizm mogą znajdować się na słynnych kamiennych rzeźbach w Göbekli Tepe, które są teraz uważane za najstarszy solarny kalendarz świata.

Tajemnica Göbekli Tepe. Kometa jako początek cywilizacji?

Kompleks Göbekli Tepe w południowej Turcji, którego wiek szacuje się ok. 12 tys. lat, zachwyca precyzją wykonania i zastosowaniem przez ówczesnych konstruktorów niezwykłych "przyrządów astronomicznych". Analiza kamiennej kolumny przez badaczy przyniosła fascynujące wnioski - zaznaczone symbole w kształcie litery "V" mogą oznaczać dni. Kalendarz zawiera 12 księżycowych tygodni i 11 dodatkowych dni.

Letnie przesilenie przedstawiane było z kolei przez boską postać ptakopodobną, która może symbolizować gwiazdozbiór Panny - miejsca, gdzie znajdowało się wtedy słońce. Autorzy badania sugerują, że zbadana kolumna może przedstawiać najstarszy lunisolarny kalendarz uwzględniający fazy księżyca oraz ruchy słońca.

Göbekli Tepe - pomnik przeszłości?

Jedno z najbardziej zadziwiających odkryć dotyczy jednak innego filaru, ponieważ wydaje się on przedstawiać meteor przemieszczający się przez wybrane gwiazdozbiory. Mogłoby odpowiadać to hipotezie o uderzeniu w Ziemię komety, co wywołało mini epokę lodowcową.

Hipoteza ta jest jednak kontrowersyjna i nieakceptowana przez część naukowców. Niemniej autorzy nowego badania zasugerowali, że Göbekli Tepe mogło być zbudowane jako rodzaj pomnika dla tego właśnie zdarzenia.

Dr Martin Sweatman, jeden z autorów badania, uważa jednak, że obserwacja nieba przez mieszkańców Göbekli Tepe wynikała z doświadczenia kataklizmu, który mógł zmotywować ich do rozwoju nowych form religii oraz rolnictwa, by przetrwać zmiany klimatu. Naukowcy rozwinęli tę myśl sugerując, że strach wywołany katastrofą mógł zainspirować także do organizacji społecznej i monumentalnych projektów budowlanych, stając się tym samym iskrą, która zapoczątkowała rozwój cywilizacji.