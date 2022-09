Artemis 1. Start misji ponownie zagrożony

Okienko startowe startowe miało docelowo rozpocząć się o godz. 20.17 czasu polskiego i być otwarte do godz. 22.17. Oznacza to, że przez ten czas start mógł nastąpić w każdej chwil. Sobotni lot miał odbyć się bez załogi, którą zastąpią trzy manekiny: Campos, Helga i Zohar, służące do zbierania danych dotyczących działania systemów podtrzymywania życia. Przed planowanym startem doszło jednak do wykrycia kolejnego wycieku wodoru. Inżynierowie wydali negatywną opinię, przez co misja może zostać przełożona na kolejny termin, prognozowany na poniedziałek.