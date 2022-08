NASA ujawnia, gdzie na Księżycu wyląduje załoga Artemis III

Program Artemis nabiera tempa. W sierpniu 2022 roku rozpoczyna się pierwsza – na razie bezzałogowa – misja Artemis . Rakieta wyniesie w kosmos statek Orion, który posłuży do przetestowania zastosowanej technologii podczas lotu do Księżyca i z powrotem.

Nastąpi to w jednym z trzynastu miejsc, które NASA wytypowała jako dogodne do ewentualnego lądowania. Są one zlokalizowane w pobliżu południowego bieguna Księżyca i - jako położone wewnątrz kraterów - stale zacienione, a jednocześnie blisko lokalizacji o dobrym nasłonecznieniu.