Misja Artemis 1. Małe wyzwanie dla manekina, ale wielkie dla ludzkości

Wieżyczka LAS. Taką nazwę nosi moduł, który ujrzymy na samym szczycie zestawu, tworzonego przez rakietę nośną SLS i statek kosmiczny Orion. LAS, czyli Launch Abort System, to ostatnia nadzieja załogi statku kosmicznego na wypadek, gdyby podczas startu zaczęło dziać się coś złego.

Jej zadaniem jest oderwanie modułu załogowego od gigantycznego zbiornika paliwa, jakim jest gotowa do startu rakieta nośna, odrzucenie go o ponad dwa kilometry i umożliwienie lądowania na spadochronie. Niezbyt miękkiego, ale dającego załodze duże szanse na przeżycie.

29 sierpnia 2022 LAS nie będzie potrzebny. Pierwsza z misji programu Artemis odbędzie się bowiem bez obecności załogi, choć kabina statku kosmicznego będzie pusta. W fotelach zasiądą Campos, Helga i Zohar, czyli manekiny, które posłużą do weryfikacji działania systemu podtrzymywania życia. Towarzystwa dotrzymają im maskotki, symbolizujące NASA i ESA.

Misja Artemis 1 to ostateczny test całego zestawu, a nie – jak dotychczas – poszczególnych elementów. Ma potwierdzić, że w następnym locie, czyli misji Artemis 2, obecni na pokładzie ludzie, których zadaniem będzie okrążenie Księżyca bez lądowania , będą bezpieczni. Poczucie bezpieczeństwa jest ważne, bowiem podczas startu załoga siedzi – dosłownie – na gigantycznym zbiorniku ciekłego wodoru i tlenu.

Złożona z manekinów załoga rozpocznie swoją misję pomiędzy 14:33 a 16:33 polskiego czasu – to właśnie wówczas występuje dogodne okienko startowe.

Biały gigant, na którego czubku znajduje się niewielki statek kosmiczny Orion, to rakieta nośna SLS (Space Launch System). Opracowywana od 2011 roku przez NASA jest największą rakietą nośną, jaką do tej pory zbudowała ludzkość. Ma ponad 8 metrów średnicy i – w zależności od wariantu – od 98 do 111 metrów długości, wraz ze znajdującym się na jej szczycie Orionem.