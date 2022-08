Start misji Artemis 1. Od jej powodzenia zależą podróże kosmiczne

Misja Artemis 1 to ostateczny test zestawu, w którego skład wchodzą rakieta SLS (Space Launch System) oraz statek kosmiczny Orion. Celem, który stawiają sobie NASA i ESA, jest ponownie lądowanie na Księżycu, ale plany są znacznie ambitniejsze. O tym, jak duże znaczenie ma dzisiejszy start świadczy najlepiej fakt, że to właśnie ten zestaw ma w przyszłości zabrać ludzi na Marsa . Artemis 1 ma więc w istocie podłożyć podwaliny pod serię załogowych podróży kosmicznych.

Według NASA w okolicach portu startowego nie wykryto wyładowań atmosferycznych. Oznacza to, że warunki pogodowe nie powinny zakłócić przebiegu misji (zgodnie z najnowszymi prognozami podawanymi przez CNN , warunki są korzystne w ok. 80 procentach). Burze z możliwością wyładowań atmosferycznych sprawiły jednak, że proces tankowania, który miał rozpocząć się o północy, został opóźniony o ponad godzinę.

Artemis I – znamy szczegóły misji ESA i NASA. To początek programu Artemis

Program otwiera szerokie możliwości dla rozwoju naszego rodzimego sektora kosmicznego. Jak zwraca uwagę POLSA, ma to związek z koniecznością "stworzenie bazy księżycowej, aparatury do jej funkcjonowania oraz zapewniającej warunki do przebywania w niej ludzi". Polska może dostarczyć m.in. instrumenty badawcze, aparaturę pomiarową, elementy robotyki i sterowania, także przy pomocy sztucznej inteligencji.