Każdy może stać się częścią misji Artemis I. Lockheed Martin wyjaśnia, jak to zrobić

Start misji Artemis I zbliża się wielkimi krokami. To historyczne wydarzenie, dlatego warto skorzystać z nadarzającej się okazji i wysłać swoją wiadomość w kosmos. Być może to jedyna taka szansa w naszym życiu. Lockheed Martin, amerykański koncern zbrojeniowy na swojej stronie internetowej przygotował specjalny formularz, który pozwala wpisać treść wiadomości (do 120 znaków) oraz nasze imię. Formularz jest dostępny tutaj . Wiadomości można przesłać również za pośrednictwem aplikacji Explore Orion, dostępnej bezpłatnie w App Store i Google Play.

Wszystkie wiadomości będą weryfikowane, a wybrane z nich zostaną przesłane do Callisto® za pośrednictwem sieci Deep Space Network. Oznacza to, że nasz komunikat może wyświetlać się na ekranie ładunku Callisto® podczas misji Artemis I . Firma od razu zastrzega, że wiadomości zawierające treści obraźliwe, zniesławiające, rasistowskie, seksistowskie lub w inny sposób nieodpowiednie będą automatycznie odrzucane. Podobnie jak i wiadomości zawierające materiały objęte prawami autorskimi lub promujące jakiekolwiek osoby, produkty, marki itd.

Statek kosmiczny NASA Orion będzie latał wokół Księżyca w ramach bezzałogowej misji Artemis I. To właśnie na jego pokładzie znajdzie się demonstracyjna technologia Callisto, którą można opisać jako interfejs człowiek maszyna (interfejs załogi połączony z pojazdem). Jej nazwa nawiązuje do imienia ulubionego towarzysza greckiej bogini Artemidy - Callisto, a rozwiązanie wykorzystuje m.in. aktywowanego głosem wirtualnego asystenta Amazon Alexa oraz Webex by Cisco, narzędzie do komunikacji wideo. Co ciekawe, technologia pozwala Alexie działać bez połączenia z Internetem, a Webex działa na tablecie za pomocą sieci Deep Space Network NASA.