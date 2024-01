Druga młodość polskich MiG‑ów 21. Uczą Amerykanów, jak walczyć z Chinami

Okazuje się, że widoczne ma wideo chińskie samoloty mają ciekawe pochodzenie. Jak zauważa Maciej Szopa z Defence 24 , maszyny odgrywające rolę chińskich samolotów J-7 to odpowiednio przebudowane, pochodzące z Polski myśliwce MiG-21 .

J-7 to chińska, nielicencyjna kopia radzieckiego MiG-a 21. Chiny początkowo zamierzały kupić w ZSRR licencję i dokumentację pozwalającą na produkcję tych samolotów, jednak pogorszenie relacji pomiędzy dwoma komunistycznymi krajami przerwało tę współpracę.

W rezultacie ZSRR – które wcześniej przekazało Chinom ok. 20 egzemplarzy MiG-a 21 – odmówiło dostarczenia dokumentacji. Ta została odtworzona przez Chiny dzięki inżynierii wstecznej, co pozwoliło na uruchomienie w Chinach produkcji klona MiG-a 21 o nazwie Chengdu J-7 .

Wadą MiG-a 21 jest niewielki zasięg, wynoszący zaledwie 1100 km. Wadą okazała się także z czasem konstrukcja samolotu, którego niewielki stożek wlotowy był zbyt mały , by zmieścić nowsze, większe anteny radarów.

Pierwszy MiG-21 trafił do Stanów Zjednoczonych niedługo po wprowadzeniu tego samolotu do służby. W 1966 roku izraelski Mosad pozyskał – wraz z uciekającym z Egiptu pilotem – sowiecki myśliwiec, który po roku trafił do Stanów Zjednoczonych.