Znaleźli ogromne źródła czystej energii. Mogą kryć się w pasmach górskich

Te rezerwuary gazu, kryjące się w pasmach górskich, mogły być produkowane przez miliony lat - uważają naukowcy. Międzynarodowy zespół badaczy, w tym geofizyk Sascha Brune z GFZ Helmholtz Centre for Geosciences, przeprowadził symulacje ruchu płyt tektonicznych i formowania gór, aby zrozumieć procesy produkcji wodoru. Chociaż istnieją sposoby na sztuczną produkcję wodoru, nie jest to łatwe – i zazwyczaj emitują one gazy cieplarniane, co nieco mija się z celem. Znalezienie dużych rezerw naturalnych byłoby niesamowitym krokiem naprzód dla technologii czystej energii. Najnowsze ustalenia na ten temat opublikowano w naukowym czasopiśmie "Science Advances".

Wodór wewnątrz gór

"Te nowe badania poszerzają naszą wiedzę na temat odpowiednich środowisk do naturalnej produkcji wodoru" — powiedział geofizyk Sascha Brune z GFZ Helmholtz Centre for Geosciences w Niemczech, w rozmowie z Science Alert. "Biorąc pod uwagę możliwości ekonomiczne związane z naturalnym H2, nadszedł czas, aby pójść dalej i zbadać również ścieżki migracji wodoru i głębokie ekosystemy mikrobiologiczne zużywające wodór, aby lepiej zrozumieć, gdzie mogą faktycznie powstawać potencjalne rezerwuary H2" - dodał.

Naukowcy obliczyli, jak może powstaje gaz wodorowy i gdzie go szukać. Badania opublikowane w "Science Advances", 2025 © Zwaan i inni, Science Advances, 2025

Badacze skupili się na procesie zwanym serpentyzacją, w którym płaszcz pod skorupą jest wypychany w górę i wchodzi w kontakt z wodą. W wyniku reakcji chemicznej powstaje gaz wodorowy. Może się to zdarzyć, gdy kontynenty się rozpadają i gdy się do siebie zbliżają, ponieważ płaszcz Ziemi może się unosić w górę w obu scenariuszach. Poprzez swoje symulacje naukowcy zidentyfikowali, gdzie i kiedy najprawdopodobniej będzie zachodzić serpentynizacja. Proces ten jest znacznie bardziej prawdopodobny w górach, gdzie płyty są zsuwane do siebie, niż tam, gdzie są rozsuwane – badacze odkryli, że jest to możliwe nawet około 20 razy bardziej, ze względu na cykle wodne i zakresy temperatur.

Pireneje, Alpy, Bałkany mogą skrywać rezerwuary wodoru

Co więcej, dostęp do rezerwuarów wodoru wewnątrz gór może być stosunkowo łatwy w porównaniu z innymi miejscami, w których prowadzili badania, w tym grzbietami oceanicznymi. Plany poszukiwań wodoru obejmują już Pireneje, Alpy i Bałkany. Frank Zwaan z GFZ Helmholtz Centre for Geosciences podkreśla, że kluczowe dla sukcesu będą nowe koncepcje i strategie eksploracji, uwzględniające historię tektoniczną danego miejsca.

Chociaż badanie to nie daje globalnego szacunku ilości wodoru, który może być ukryty, wcześniejsze badania analizujące serpentynizację we wschodnich Pirenejach sugerują, jak wyjaśniają badacze, że wodór tam przechowywany może wystarczyć na zaspokojenie potrzeb pół miliona ludzi rocznie. To ekscytująca perspektywa dla źródła energii, które produkuje wodę, a nie dwutlenek węgla jako główny produkt odpadowy.

Narodziny nowego przemysłu wodorowego