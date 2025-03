Tajemniczy dostawca z Europy. Kolejne F‑16 już w Ukrainie

Prezydent Ukrainy podkreślił też, że rosyjskie doniesienia o ostatnim zestrzeleniu jednego z myśliwców amerykańskiej produkcji są nieprawdziwe. "Kyiv Independent" przypomina, że Ukraina od początku rosyjskiej inwazji zabiegała o dostawy F-16, a pierwsze myśliwce dotarły w sierpniu 2024 r. po uzyskaniu zgody kilku krajów zachodnich. Wśród państw wspierających Ukrainę znalazły się m.in. Holandia, która zadeklarowała przekazanie 24 maszyn, Dania (19 myśliwców) czy Norwegia (od sześciu do 22 myśliwców).

Myśliwce F-16 są wykorzystywane w Ukrainie zarówno w operacjach ofensywnych, jak i defensywnych. Odgrywają kluczową rolę w przechwytywaniu rosyjskich rakiet i dronów podczas ataków powietrznych na Ukrainę. Mogą również być używane do atakowania pozycji rosyjskich na linii frontu. Ich przekazanie, podobnie jak i dostawy francuskich wielozadaniowych myśliwców Mirage 2000 , były znacznym wzmocnieniem Sił Powietrznych Ukrainy, które do tej pory korzystały z maszyn radzieckiej produkcji.

Dostawy zachodnich myśliwców nie umykają uwadze Rosjan, a szczególnie ich propagandzie. "Kyiv Independent" zwraca uwagę na doniesienia rosyjskich mediów. Twierdzą one, że jeden z F-16 został ostatnio zestrzelony w obwodzie sumskim, co ukraińskie siły powietrzne stanowczo zdementowały. Zaprzeczył temu również prezydent Ukrainy podczas spotkana z dziennikarzami. Warto przy tym podkreślić, że Zełenski nie ujawnił, skąd dokładnie pochodziły najnowsze dostawy F-16, ale podkreślił, że są one częścią szerszego wsparcia międzynarodowego.