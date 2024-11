W niedzielę 17 listopada Rosja przeprowadziła zmasowany atak na Ukrainę, wykorzystując strategiczne bombowce Tu-160. Jak podaje Defense Express, to pierwszy taki przypadek od 550 dni. W ataku uczestniczyło siedem bombowców Tu-160 oraz 16 Tu-95MS, które łącznie wystrzeliły ok. 80 rakiet typu Ch-555 i Ch-101.

Ostatni raz Rosja użyła Tu-160 do ataku na Ukrainę 18 maja 2023 r. Wówczas zaangażowano dwa takie samoloty, które wraz z ośmioma Tu-95MS wystrzeliły 22 rakiety Ch-101/Ch-555. Od tego czasu Tu-160 były używane sporadycznie, co związane jest z ograniczoną liczbą tych maszyn.

Rosja stara się oszczędzać zasoby Tu-160, których liczba jest ograniczona. W składzie rosyjskich sił powietrznych znajduje się ok. 15 takich maszyn, z czego nie wszystkie są w pełni sprawne. Część z nich przechodzi modernizację do wersji Tu-160M.

Podczas ataku 17 listopada Rosja użyła 23 bombowców strategicznych. Przy pełnym załadunku siedem Tu-160 mogłyby wystrzelić 84 rakiety, a 16 Tu-95MS od 96 do 128. Jednak wystrzelono tylko ok. 80 rakiet, co sugeruje, że samoloty nie były w pełni załadowane, co może świadczyć o próbie oszczędzania ich zasobów.