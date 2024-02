Drony i technologia. Gen. Załużny ma wizję jak pokonać Rosję

W tekście opublikowanym na CNN, gen. Załużny podkreślił, że drony odgrywają kluczową rolę w kształtowaniu oblicza konfliktu na Ukrainie. Stanowią one również największą szansę dla Ukrainy na uniknięcie wciągnięcia w wojnę pozycyjną, w której nie posiada ona przewagi.

"Może to być nasz priorytet numer jeden - opanowanie całego arsenału (relatywnie) tanich, nowoczesnych i wysoce skutecznych maszyn bezzałogowych i innych środków technologicznych" - napisał dowódca. Wskazał przy tym na wiele możliwości wykorzystania dronów, takich jak zbieranie danych wywiadowczych, całodobowe kierowanie ogniem, monitorowanie sytuacji na polu bitwy.

"To oznacza całkowitą zmianę podejścia do operacji na polu bitwy - i porzucenie przestarzałego, stereotypowego myślenia" - podkreślił. Dodał, że cele takiej nowej koncepcji operacji nie ograniczają się tylko do pola bitwy, ale miałyby również na celu uderzenie w gospodarkę i morale przeciwnika.