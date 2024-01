To nie pierwszy raz, gdy niemiecka firma Quantum Systems przekazuje bezzałogowce Ukrainie. W czerwcu 2023 r. Karolina Modzelewska pisała o sporym zamówieniu Ministerstwa Obrony Ukrainy - wojskowi zarezerwowali wtedy 300 dronów rozpoznawczych średniego zasięgu typu Vector.

Niemiecki producent dostarczył kolejne maszyny, jednak tym razem są to nowsze modele typu Trinity. Dostawę dronów zapowiedziano we wrześniu 2023 r. podczas spotkania dyrektora generalnego firmy Quantum Systems Floriana Seibela z merem Kijowa Witalijem Kliczką podczas szczytu Instytutu Sterna Stewarta.

Trinity to elektryczny statek bezzałogowy pionowego startu i lądowania (eVTOL - electric vertical take-off and landing), który występuje w różnych konfiguracjach.

Model Trinity Pro został wyposażony w zasilanie, które pozwoli utrzymać się w powietrzu przez około 1,5 godz. Maksymalna wysokość lotu to około 5,5 km. Pojedynczy dron może wykonać zautomatyzowane misje mapowania i wizualizacji terenu - w trakcie jednego lotu może on zbadać obszar o powierzchni 700 ha lub wąski korytarz o długości do 90 km.