Rosjanie byli bez szans. Ukraińcy wykorzystali polskie drony

Chociaż Pancyr-S1 są uważane za jedne z najnowocześniejszych tego typu systemów na świecie, podczas wojny w Ukrainie armii obrońców udało się zniszczyć już wiele egzemplarzy. Nie tylko przy przy pomocy artylerii, ale również dzięki dronom. Tym razem rosyjskie systemy Pancyr-S1 nie poradziły sobie z odparciem ataku przeprowadzonego przy pomocy polskich dronów Warmate.

Na opublikowanym nagraniu widać, że Rosjanie muszą dopisać do listy strat dwie kolejne sztuki Pancyr-S1.

Atak dronów Warmate

Warmate to broń, którą produkuje firma WB Electronics. Jest zaliczana do kategorii dronów kamikaze i amunicji krążącej (ang. loitering munition). Każda tego typu konstrukcja waży ok. 5,3 kg, cechuje się rozpiętością 1,4 m oraz długością 1,1 m.

W zależności od zastosowanej głowicy Warmate może wykonywać misje rozpoznawcze i bojowe (wtedy wykorzystywane są głowice z ładunkiem odłamkowo-burzącym lub kumulacyjnym). Dron może pozostawać w powietrzu przez ok. 60 minut, a jednocześnie zapewnia zasięg do 30 km. Jego prędkość operacyjna to 80 km/h, ale prędkość maksymalna w trybie ataku sięga 150 km/h. Pułap, na jakim może operować Warmate sięga natomiast 300 m.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Ukraińcy żołnierze wielokrotnie wypowiadali się bardzo pochlebnie na temat Warmate. Chwalili wszechstronność tych dronów wynikającą m.in. z wymiennych głowic, wysoką celność, a także łatwość obsługi. Warmate osiąga gotowość do startu w mniej niż 5 minut (tyle trwa przygotowanie drona do startu z rozkładanej katapulty).

Pancyr-S1 to cenny sprzęt Rosjan

Pancyr-S1 to jeden z nowocześniejszych sprzętów wykorzystywanych przez Rosjan w trwającej wojnie. Wprowadzili go do służby w swojej armii w latach 90. Może razić cele znajdujące się w odległości maksymalnie 20 km oraz na pułapie do 15 km.

Podstawowe wyposażenie stanowi tutaj 12 przeciwlotniczych pocisków rakietowych 57E6 lub 57E6-E. Dodatkowo załoga może wykorzystywać dwie armaty automatyczne 2A38M kal. 30 mm o szybkostrzelności do 2500 strz./min (ale na mniejszym dystansie). Rosyjscy konstruktorzy osadzają ten system na podwoziu kołowym lub gąsienicowym.

Mateusz Tomczak, dziennikarz Wirtualnej Polski