"Droga śmierci" pod Kurskiem. Straty Rosjan widać jak na dłoni

Challenger 2 to jeden z najrzadziej pojawiających się na froncie czołgów NATO. Wynika to z faktu, że Ukraina otrzymała jedynie 14 tego typu maszyn. Są one jednak istotnym wzmocnieniem ukraińskiej armii. Wyróżniają się głównie wielowarstwowym pancerzem Chobham/Dorchester, dzięki któremu w momencie wchodzenia do służby miał opinię najwytrzymalszego czołgu na świecie. W kontekście ofensywy oferuje z kolei gwintowaną armatę L30A1 kal. 120 mm oraz dwa karabiny maszynowe kal. 7,62 mm.