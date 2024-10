Niebywałe znalezisko Ukraińców. Przeleżała w ziemi dwa miesiące

"Pirotechnicy Państwowej Służby Ratunkowej zneutralizowali głowicę rosyjskiego pocisku Kindżał. Zostało to odkryte prawie dwa miesiące po zmasowanym ostrzale Ukrainy przez agresora. Służby ratunkowe profesjonalnie i szybko zneutralizowały głowicę, aby chronić mieszkańców regionu przed możliwymi eksplozjami" - napisano w oficjalnym komunikacie.

Celem pocisku Kindżał, którego pozostałości znaleźli teraz ukraińscy saperzy była stolica obwodu lwowskiego, która, chociaż jest położona stosunkowo blisko granicy Polski i tym samym NATO, co jakiś czas znajduje się pod obstrzałem Rosjan.

Kindżały to pociski hipersoniczne (poruszające się z prędkością powyżej 5 Ma). Rosjanie twierdzą, że rozpędzają się do nawet 10 Ma, ale praktyce to najprawdopodobniej nie więcej niż 8 Ma. Z tego powodu trudno je zwalczać, chociaż jak pokazała wojna w Ukrainie Kindżały nie są niezniszczalne i stosunkowo dobrze radzą sobie z nimi amerykańskie Patrioty.