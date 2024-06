Dostali tę broń z Polski. Pokazali, jak jej używają

Wśród sprzętu, który Polacy wysłali do walki na froncie w Ukrainie w ramach wsparcia militarnego, na uwagę przede wszystkim zasługują wielokrotnie chwalone armatohaubice AHS Krab . Zaraz obok nich, na językach Ukraińców często pojawiają się polskie czołgi PT-91 Twardy , które w istocie powstały na bazie radzieckiego T-72, jednak przeszły szereg głębokich modernizacji, które sprawiły, że dziś PT-91 są pod wieloma względami lepsze od swoich protoplastów – wspominali o tym sami żołnierze walczący w Ukrainie .

Nie można jednak zapominać, że Polacy wysłali Ukraińcom szereg innych broni, również tych o wiele mniejszych. Jedną z nich jest moździerz batalionowy kal. 82 mm wz. 1937 (BM-37). To właśnie ta broń jest bohaterem jednego z ostatnich nagrań z frontu, które trafiło do sieci. Udostępnia je m.in. profil @technicznybdg na platformie X. Według autora filmu to broń, którą Ukraińcy otrzymali od Polaków.