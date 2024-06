Dostali go od Polaków. Ukraińcy chwalą się czołgiem

Siły zbrojne Ukrainy nie bez powodu często chwalą się polskimi czołgami PT-91 Twardy . Do tej pory spośród kilkudziesięciu przekazanych przez Warszawę maszyn tego typu , istnieje tylko jedno udokumentowane zniszczenie Twardego. Maszyny z Polski ze względu na swoją skuteczność są więc od dawna na celowniku Rosjan, co potwierdza choćby zaprezentowany w 2023 r. przez Federację Rosyjską poradnik, który pokazuje najsłabsze punkty Twardego .

Co więcej – w działaniach zbrojnych PT-91 Twardy okazał się lepszą konstrukcją od swojego protoplasty, czyli radzieckiego T-72. Jeszcze w kwietniu br. czołgiści z Ukrainy zwracali uwagę, że PT-91 mają o wiele lepszą ochronę i system wizyjny w porównaniu ze swoimi odpowiednikami z Rosji. Zwracali przy tym uwagę na pancerz reaktywny ERAWA, który ich zdaniem jest lepszy od radzieckiego systemu Kontakt-1 .

Cenionym elementem w polskim Twardym jest też system ostrzegawczy Obra współpracujący z systemem kierowania ogniem Drawa. To połączenie, które dzięki obecności kamery termowizyjnej znacznie zwiększa ogólną użyteczność PT-91 przede wszystkim w trudnych warunkach, tj. podczas działań w nocy, kiedy widoczność jest ograniczona.

Warto dodać, że polski PT-91 w stosunku od swojego protoplasty różni się też jednostką napędową. Polacy zamontowali w nim bowiem silnik Wola S-12U zamiast rosyjskiego W-46. Generuje on moc na poziomie 850 KM i pozwala rozpędzić konstrukcję do ok. 75 km/h.