Do zderzenia gwiazd doszło 3 lata temu. Jego skutki nadal zaskakują naukowców

Naukowcy zaobserwowali zderzenie dwóch gwiazd neutronowych 17 sierpnia 2017 r. Doszło do niego około 130 mln lat świetlnych od Ziemi. Było to niezwykle ważne zdarzenie, ponieważ eksperci po raz pierwszy mogli je oglądać zarówno w zakresie promieniowania elektromagnetycznego, jak i fal grawitacyjnych.

Zderzenie gwiazd zdziwiło naukowców

Promieniowanie wciąż się utrzymuje

Eleonora Troja, astrofizyk z University of Maryland i Goddard Space Flight Center w Maryland uważa, że jeszcze za wcześnie na formułowanie jakichkolwiek wniosków. Przedstawia jednak dwie, najbardziej prawdopodobne hipotezy dotyczące zdarzenia. Zgodnie z pierwszą z nich, do utrzymujących się promieni rentgenowskich dołącza się światło radiowe w ciągu następnych ośmiu miesięcy lub roku. To z kolei sugeruje, że naukowcy nie widzą poświaty wysokoenergetycznych dżetów materii, które zostały wyemitowane podczas zdarzenia, ale poświatę samej masywnej eksplozji kilonowej (czyli czegoś, co nigdy wcześniej nie zostało zaobserwowane).