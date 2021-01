NASA odtwarza dźwięk supernowej. Nowy projekt pozwala "usłyszeć" kosmos

Program NASA zakłada przekształcanie danych w dźwięki, które byłyby emitowane przez niezwykle głośne kosmiczne obiekty. Następnie używa instrumentów do odtworzenia danych za pomocą muzyki, dzięki czemu możemy usłyszeć, jak "brzmi" wybuch supernowej.

W nowym programie NASA, badacze z Centrum Rentgenowskie Chandra wykorzystali trzy wybrane zdjęcia ze swoich archiwów, by przekształcić je na dźwięk. W tym celu zanalizowano różne częstotliwości światła, jakie udało się zarejestrować, a następnie przypisano im dźwięki.

Na pierwszym nagraniu widzimy supernową 1987A. Poklatkowe wideo pozwala zobaczyć, jak obraz stopniowo ewoluuje, aby pokazać transformację supernowej od 1999 do 2013 roku. Im jaśniejsze światło z halo, tym wyższy dźwięk muzyczny słyszymy. Pierścień gazowy osiąga szczytową jasność, gdy przecina się przez niego fala uderzeniowa supernowej. Towarzyszą jej najwyższe tony na samym końcu wideo.

Dźwięki z kosmosu

Kolejny film przedstawia mgławicę Kraba, będącą pozostałością po supernowej, w której znajduje się gwiazda neutronowa. Możemy na nim lepiej usłyszeć, jak sonifikacja danych NASA przebiega w praktyce. Do instrumentów dętych przypisane jest światło rentgenowskie (białe i niebieskie), do sekcji dętych drewnianych - różowe i podczerwień, a do instrumentów smyczkowych - światło widzialne (fioletowe).