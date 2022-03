Rosjanie ostrzelali konwój humanitarny. Użyli rakiet Grad

Informację na ten temat przekazał doradca mera Mariupola Petro Adnruszczenko. Podkreślił, że w wyniku ataku nikt nie ucierpiał, a dostawy nie zostały zniszczone. Rosjanie zbombardowali też biuro Czerwonego Krzyża , zakładając zapewne, że to właśnie tam zmierza konwój humanitarny. Do ataku napastnicy mieli użyć rakiet systemu BM-21 Grad.

Wspomniana broń to polowa samobieżna wieloprowadnicowa wyrzutnia rakietowa, której historia sięga lat 60. XX wieku. Zadanie skonstruowania tej broni przypadło wówczas radzieckiemu biuru konstrukcyjnemu NII-147 z Tuły. Grad to powszechnie używana (nie tylko w Rosji) wyrzutnia przeznaczona dla artylerii dywizyjnej.

Czas wystrzelenia salwy wszystkich rakiet systemu Grad wynosi 20 sekund. Masa własna wyrzutni to 10 870 kg (z rakietami waży ona 13 710 kg). Maksymalna prędkość pocisków dochodzi do 75 km/h. Mają one zasięg do 20 km. Donośność rakiety M-21OF to 20 400 m.