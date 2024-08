Defilada odbija się głośnym echem. Przykuła uwagę ukraińskich mediów

Ukraiński serwis Militarnyj wskazuje na obecność najnowocześniejszego sprzętu w trakcie defilady, w tym myśliwców F-35. Chociaż Polska nie dysponuje jeszcze tymi maszynami, to do końca 2030 r. zamówienie ma być w pełni zrealizowane. F-35 to maszyny wykonane w technologii stealth, co utrudnia ich wykrycie przez wroga. Każdy samolot tego typu ma 15 m długości, a rozpiętość jego skrzydeł sięga 11 m. Myśliwiec jest napędzany przez silnik Pratt & Whitney F135-100, który pozwala osiągać mu prędkość 1,8 Ma (ponad 2 tys. km/h).