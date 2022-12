Nowa broń Wojska Polskiego. To oczy i mózg armii

Projekt GLADIUS to nie tylko miecz. To również oczy, uszy i mózg, to złożony system rozpoznawczo-uderzeniowy oparty o znane ekspertom wyroby polskiego przemysłu. (…) Wojsko Polskie dostaje bardzo nowoczesny produkt, opracowany przez polskich inżynierów, wyprodukowany w Polsce w polskich zakładach GRUPY WB przy szerokiej współpracy z całym polskim przemysłem zbrojeniowym, Grupą PGZ oraz wieloma innymi podmiotami.