Śmigłowce AH‑64 Apache dla wojska. Polski generał: to maszyna do zabijania

To jest naprawdę dobry zakup. AH-64E Apache to maszyna do zabijania. Nie ma drugiego takiego śmigłowca na świecie. O ile w przypadku innych platform lotniczych można jeszcze dyskutować, czy są takie, czy inne, Apache jest solistą w swojej klasie. Wariant, który kupujemy z radarem Longbow i ze wszystkimi Linkami itd., tak naprawdę nie ma konkurencji. To maszyna stworzona, żeby dawniej zatrzymać tysiące sowieckich czołgów, a dzisiaj unowocześniona, co sprawia, że jest nieprawdopodobną platformą.