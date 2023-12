Sąsiad Rosji się zbroi. Kupuje najlepsze pociski na świecie

Systemy Naval Strike Missile pozwolą zabezpieczyć Łotwie całą linię brzegową kraju, ale też część terytoriów sojuszniczych państw sąsiednich. Wynika to z zasięgu pocisków dochodzącego do 200 km. Mogą być odpalane z platform nawodnych bądź lądowych. Osiągają prędkość poddźwiękową (ok. 1 Ma, czyli ok. 1200 km/h).