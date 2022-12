Dali Ukrainie większość tego, co mieli. Dostali rekompensatę

M-80 powstały w latach 70. XX w. i zewnętrznie są podobne do francuskich pojazdów AMX–10P. Wynika to z faktu, że w pracach nad tą konstrukcją uczestniczyli francuscy specjaliści. Maszyna ma zasięg do 500 km, a jej masa wynosi ok. 14 t. W starszych wersjach montowano silnik wysokoprężny o mocy 260 KM, który pozwalał rozwijać im prędkość do 58 km/h na drodze. W nowszych pojazdach pojawił się silnik o mocy 315 KM, co wpłynęło na zwiększenie prędkości maksymalnej do 65 km/h.