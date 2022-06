Czołg pływający PT-76. Rosja wysyła na wojnę maszyny z lat 50. XX wieku

Czołg pływający PT-76 powstał w wyniku doświadczeń, wyniesionych przez Armię Czerwoną z II wojny światowej. W przeciwieństwie do Amerykanów, którzy na potrzeby Korpusu Piechoty Morskiej rozwijali pojazdy, zdolne do przepłynięcia znacznego dystansu podczas desantów z morza, Rosjanie potrzebowali sprzętu o innej charakterystyce: lekkiego, szybkiego czołgu, zdolnego do pokonywania z marszu śródlądowych przeszkód wodnych.