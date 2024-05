Su-25 to radziecki dwusilnikowy odrzutowy samolot szturmowy z końca XX w. Pierwszy oblot nastąpił w 1975 r., ale masową produkcję rozpoczęto dopiero w 1978 r. Według najnowszych szacunków, Federacja Rosyjska może mieć jeszcze niemalże 200 takich maszyn.

Samolot został wyposażony w dwa silniki turboodrzutowe, które pozwalają uzyskać prędkość 950 km/h. Maszyna mierzy ponad 15 m długości i waży 10 t. Maksymalny zasięg Su-25 w podstawowej wersji to ok. 510 km, ale możliwe jest doposażenie go o dodatkowe zbiorniki paliwa.