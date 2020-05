Czarna dziura położona bardzo blisko Ziemi. Naukowcy mówią o rekordzie

Naukowcy z Europejskiego Obserwatorium Południowego (ESO) poinformowali o niecodziennym odkryciu. Astronomowie znaleźli czarną dziurę położoną zaledwie 1000 lat świetlnych od naszej planety , co w kosmicznych skalach jest wyjątkowo małą odległością. Eksperci nie mają wątpliwości, że to najbliżej położony Ziemi obiekt tego typu.

Naukowcy: "To wierzchołek góry lodowej"

Astronomom udało się ustalić, że w układzie HR 6819 znajduje się wewnętrzna para z okresem orbitalnym 40 dni oraz gwiazda położona od niej w dużej odległości . Para składa się z gwiazdy, a także niewidocznego obiektu o masie 4 razy większej od Słońca, co zdaniem naukowców wskazuje na to, że może być to wyłącznie czarna dziura.

- Obserwacje potrzebne do ustalenia okresu 40 dni musiały być rozciągnięte na kilka miesięcy. Było to możliwe tylko dzięki pionierskiemu trybowi obserwacji serwisowych w ESO, w ramach którego obserwacje są wykonywane przez pracowników na zlecenie naukowców, którzy ich potrzebują - mówi jeden z autorów badań.

To jedna z pierwszych znanych czarnych dziur o masie gwiazdowej nie oddziałujących intensywnie ze swoim otoczeniem - mówią naukowcy. Z tego powodu była ona niezwykle trudna do dostrzeżenia.

Do tej pory astronomowie odnaleźli w naszej galaktyce kilkadziesiąt czarnych dziur, jednak odkrycie niewidocznego i "cichego" obiektu może wskazywać na to, że jest ich o wiele więcej. - Odnalezienie czarnej dziury w układzie potrójnym położonym tak blisko Ziemi wskazuje, że mamy przed oczami wierzchołek góry lodowej - mówi Dietrich Baade, astronom w ESO w Garching, współautor badań.

W badaniach wzięli udział naukowcy z USA, Chile, Czech i Niemiec. Wyniki ich prac przedstawiono w artykule pt. "A naked-eye triple system with a nonaccreting black hole in the inner binary” opublikowanym czasopiśmie naukowym Astronomy & Astrophysics.