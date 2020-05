Co to jest dysk SSD? Kilka wskazówek przed zakupem

Co to jest dysk SSD? Jakie ma wady i zalety? Wyjaśniamy, czym się różni od dysków wykorzystujących starszą technologię oraz zdradzamy kilka wskazówek przydatnych przed zakupem.

Co to jest dysk SSD w laptopie lub komputerze PC?

Dysk SSD to urządzenie pamięci masowej, służące do przechowywania danych. Jest wykonany na podstawie wykorzystanej trwałej pamięci komputera tzw. pamięci flash. Głównie wykorzystuje się go jako dysk systemowy, co pozwala rozpocząć pracę systemu komputera zaledwie w kilkanaście sekund. Jedno jest pewne im szybszy i lepszy model, tym jego cena jest większa. Jednak w tym przypadku płaci się za jakość.

Do czego wykorzystujemy dysk SSD?

Obecnie prędkość pracy naszego laptopa czy komputera jest bardzo istotna dla każdego użytkownika. Dzięki szybkiemu dyskowi SSD, możemy zapomnieć o zacinaniu i powolnym działaniu systemu operacyjnego naszego sprzętu.

Dodatkowo musimy zwrócić uwagę na to, co przechowujemy na dysku. Może to być system operacyjny, programy graficzne oraz aplikacje, z których korzystamy najczęściej. Pozostałe pliki m.in. zdjęcia warto przechowywać w innym miejscu np. na pendrive, dzięki czemu zadbamy o utrzymanie dysku SSD w świetnym stanie oraz unikniemy przepełnienia go zbędnymi danymi.

Zalety dysku SSD

Wielu posiadaczy dysków SSD ceni je przede wszystkim za cichą pracę oraz odporność na urazy mechaniczne. Nie jest on wykonany z ruchomych części, dlatego podczas przypadkowego upadku nie zostanie uszkodzony i będzie działał normalnie.

Ponadto ich zaletą jest małe zużycie energii, dzięki któremu możemy korzystać dłużej z laptopa bez dodatkowego ładowania. W porównaniu do innych dysków są również bardzo wydajne, co wydłuża czas dostępu, szybkość odczytu oraz zapisu niezbędnych danych.

W przypadku wagi dyski SSD są jednymi z najlżejszych na rynku, nieznacznie cięższe są obudowy niektórych modeli. Jednak i na to jest rozwiązanie w postaci dysków SSD mSATA, nieposiadających obudowy. Wykorzystuje się je głównie w mini laptopach i ultrabookach. Jeśli chodzi o koszty, to porządny dysk SSD wyniesie nas 200-400 zł, jednak jest to z pewnością dobrze wydane pieniądze.

Wady dysku SSD

Wszystko ma wady i tak jest też z dyskami SSD. Największą z nich jest mała pojemność w stosunku do ceny dysku. Zwykle w rozsądnej cenie możemy kupić dysk o pojemności 128 lub 256 GB. Kolejnym minusem może być ograniczona żywotność SSD, który jest w stanie wytrzymać ok. miliona cykli zapisu naszych danych.