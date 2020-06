WP Tech Poczta TV ONLINE Program TV Menu Wiadomości

Najnowsze Popularne Przejdź na Wiadomości Mobile Internet Militaria Technologie i nauka Wideo Najnowsze Popularne Internet + 3 e-commercesklep internetowyzakupy przez internet 1 godzinę temu Jak i gdzie otworzyć sklep internetowy? Własny sklep internetowy to marzenie wielu osób. Jest szansą na rozwój własnego biznesu, zdobycie niezależności, pozwala uwolnić się od pracy na etacie, która często nie przynosi satysfakcji i dużych pieniędzy. W dzisiejszych czasach niemal cały świat opiera się na internecie, coraz więcej ludzi woli robić zakupy w domowym zaciszu, siedząc przed monitorem komputera. Pojawia się coraz większe zapotrzebowanie na sklepy internetowe. E-biznes nie ma ograniczeń, nie jest uzależniony od miejsca ani czasu. Zakupy można robić o każdej porze, osoby prowadzące sklep mogą również dopasować godziny pracy do swoich możliwości. Prowadzenie sklepu internetowego ma wiele zalet, dlatego warto rozważyć tę formę działalności. Warto tylko znaleźć niszę na rynku, sprzedawać atrakcyjne produkty. Ale aby do tego dojść, należy zacząć od najważniejszego, czyli dowiedzieć się, jak otworzyć sklep internetowy. Podziel się (materiały partnera) Artykuł sponsorowany Jak otworzyć sklep internetowy? Prowadzenie sklepu internetowego może być zajęciem bardzo satysfakcjonującym i dochodowym, ale pod warunkiem, że zostanie prawidłowo założony, prowadzony i będzie oferował atrakcyjny asortyment. Obecnie największym powodzeniem cieszą się sklepy z ubraniami, obuwiem, dodatkami, książkami, zabawkami oraz artykułami multimedialnymi. Popularne są również e-sklepy, w których można znaleźć artykuły promujące zdrowy styl życia, ekologiczne kosmetyki i biożywność. Aby zwiększyć szanse na powodzenie, warto znaleźć niszę w rynku i zacząć sprzedawać produkty, na które popyt będzie stale rósł. Samodzielne założenie sklepu nie jest trudne, nie wymaga dużych zdolności programistycznych. Wystarczy znaleźć dobrą platformę, która umożliwi założenie e-biznesu. Najbardziej powszechne i opłacalne są platformy e-commerce, które pozwalają na założenie sklepu w tzw. chmurze. Są to łatwe oprogramowania dostępne z przeglądarek internetowych. Ich obsługa jest prosta, intuicyjna, umożliwiają samodzielne zarządzanie sklepem, dodawanie nowych produktów, uaktualnienie opisów. W sieci można znaleźć różne platformy, które różnią się funkcjami oraz ceną. Można skorzystać z platform bezpłatnych, ale nie są najlepszym rozwiązaniem, wymagają dokupienia dodatkowych funkcji, są mało elastyczne. Bardzo popularna jest platforma CStore.pl, która doskonale maksymalizuje wyniki biznesowe. Platforma CStore - jak działa? CStore to platforma sprzedażowa e-commerce, która jest idealnym rozwiązaniem dla wszystkich, którzy nie wiedzą, jak otworzyć sklep internetowy. Pozwala na dużą oszczędność czasu oraz eliminuje błędy popełniane przez pracowników. Jej celem jest jak największe zautomatyzowanie procesów sprzedażowych. CStore automatycznie wykonuje powtarzalne zadania, dzięki temu można zaoszczędzić ponad 75% obecnego czasu. Czynności, które wykonuje platforma to m.in.: • dba o to, aby transakcje były prowadzone bezobsługowo,

• przyjmuje zamówienia online bez konieczności kontaktu mailowego lub telefonicznego z klientem,

• automatycznie wystawia i wysyła do klientów dokumenty sprzedażowe,

• udostępnia ofertę sprzedażową w wielu kanałach dystrybucji, m.in. allegro, marketplace itp.

• udostępnia podgląd na dostępność towaru w magazynie. Platforma CStore - co oferuje? materiały partnera CStore istnieje na rynku ponad 15 lat, z jej rozwiązań korzystają duże, znane sklepy, które generują obroty sięgające kilkunastu milinów miesięcznie. Firma oferuje swoje usługi zarówno przedsiębiorcom mających doświadczenie w branży, jak i osobom, które stawiają pierwsze kroki w prowadzaniu sklepu internatowego. Platforma przygotowana jest dla prowadzenia sprzedaży hurtowej (B2C) oraz sprzedaży detalicznej, czyli B2B. Oferuje wiele przydatnych funkcji, m.in.

• prezentacje produktów w trybie katalogu,

• płatności terminowe,

• możliwość przypisania klienta do handlowca,

• możliwość uruchomienia sklepu detalicznego i zarządzania nim jednym panelem administracyjnym,

• płatności online,

• prowadzenie bloga,

• oprogramowanie dostosowane pod Google,

• możliwość wprowadzenia kuponów rabatowych,

• rabat na grupy klientów,

• pomoc techniczna przez telefon i e-mail,

• wszechstronną pomoc na temat, jak otworzyć sklep internetowy oraz wiele innych usług.

Miesięczny koszt korzystania z platformy dla sklepu zaczyna się od 20 zł, abonament dla hurtowni wynosi minimum 100 zł. Więcej informacji o platformie znajdziesz na stronie www.CStore.pl Koszty założenia sklepu internetowego Założenie sklepu internetowego nie wymaga posiadania dużych środków finansowych. W przeciwieństwie do sklepu stacjonarnego nie ma konieczności wynajmowania lokalu handlowego, zatrudniania personelu oraz kupowania drogiego sprzętu. Na początek wystarczy komputer z dostępem do internetu. Wysokość wkładu finansowego w dużej mierze zależna jest od asortymentu sklepu. Czasami wystarczy już kilkaset złotych, aby biznes mógł się rozwijać. Warto pamiętać, aby nie robić dużych zapasów, powoli upłynniać towar i dopiero gdy będzie ubywał, uzupełnić zapasy. Bardzo ważnym punktem są zdjęcia sprzedawanego towaru. Muszą być dobrej jakości, dlatego najlepiej zamówić je u profesjonalisty, trzeba się liczyć z wydatkiem 100-1000 zł za sesje. Do zdobycia klientów ważna jest ciekawa, przyciągająca uwagę nazwa. Założony na platformie e-comerce sklep ma adres “www.NazwaTwojegoSklepu.NazwaPlatformy.com", dlatego warto wykupić własną domenę. To koszt ok. 50 zł za rok. Aby sklep mógł prosperować, potrzebny jest towar. Jak wspomniano wcześniej, nie warto robić dużych zapasów, ale niewielka ilość towaru jest niezbędna. Często jest to problemowe, bo zazwyczaj prowadząc sklep zdalnie, brakuje miejsca, gdzie towar mógłby czekać na kupców. Czasami jest przechowywany w piwnicy czy garderobie, ale nie jest to najlepsze rozwiązanie. Można wynająć magazyn, to koszt ok. 500-2000 zł za miesiąc. Inną opcją jest dropshipping. To model sprzedażowy, w którym proces pakowania i sprzedaży zostaje przeniesiony na hurtownie. Właściciel sklepu prowadzi sklep, ale towar wysyła hurtownia, z którą ma zawartą umowę. To bardzo dobre rozwiązanie, pomaga oszczędzić miejsce, uwalnia od kosztów związanych z magazynowaniem i realizacją zamówień. Hurtownia pobiera ok. 10% wartości sprzedanego towaru. Kolejny wydatek to kasa fiskalna. Kosztuje ok. 500-1500 zł, ale nie w każdym przypadku jest wymagana. Jeżeli sklep prowadzi sprzedaż wysyłkową przez internet i otrzymuje zapłatę w formie bezgotówkowej, bezpośrednio na konto banku, lub obrót ze sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych jest mniejszy niż 20 000 zł/rok, posiadanie kasy nie jest obowiązkowe. W przypadku osób, które prowadzą sprzedaż płyt CD lub niektórych rodzajów biżuterii, kasa fiskalna jest niezbędna już od pierwszych dni działalności. Jakie koszty prowadzenia sklepu internetowego trzeba jeszcze uwzględnić? Prowadząc sklep internetowy, nie można zapomnieć o prawidłowym prowadzeniu księgowości. Dobrym rozwiązaniem jest skorzystanie z oferty internetowego biura rachunkowego. Miesięczny koszt takiej usługi to ok. 50-100 zł miesięcznie. Kolejny wydatek to przygotowanie regulaminu sklepu. Można to zrobić samodzielnie, pobrać wzór z platform zakupowych lub zamówić u prawnika. Koszt regulaminu waha się od 150 do 500 zł. Regulamin jest niezbędny, chroni zarówno sprzedawcę, jak i klienta. Aby sklep mógł istnieć, niezbędne jest zarejestrowanie działalności gospodarczej. Sama rejestracja jest bezpłatna, ale co miesiąc należy odprowadzać składki do ZUSu. Do kosztów rozpoczęcia działalności w sieci należy jeszcze doliczyć zakup pieczątek, materiałów i urządzeń biurowych, koszty zwrotu towarów, reklamacji czy prowizji. Przydadzą się również kampanie reklamowe, ale na początek można skorzystać z darmowych narzędzi, promować e-sklep w serwisach społecznościowych itp. W niektórych przypadkach niezbędne jest wynajęcie lokalu oraz zatrudnienie pracownika. Podsumowując wszystkie koszty, mały sklep internetowy można założyć już za około 1500-2000 zł. Dobrze przemyślany, z ciekawym asortymentem powinien zacząć zarabiać na siebie po kilku miesiącach działalności. Nie należy się zrażać, tylko stopniowo zdobywać klientów i rozszerzać działalność. Czy warto otworzyć e-sklep? Sklep internetowy może być świetnym, przynoszącym duże dochody interesem. Ważne, aby mieć dobry pomysł, motywacje i zdecydować się, ponieść ryzyko, które wliczone jest w każdy biznes. Zapotrzebowanie na nowe sklepy internetowe szybko wzrasta, więc warto na tym skorzystać. Należy tylko pamiętać, aby wybrać dobre oprogramowanie, od którego w dużej mierze zależy sukces e-sklepu. Powinno zapewniać bezpieczeństwo, profesjonalną obsługę i bezpłatną pomoc techniczną. Dobrze prosperujący sklep internetowy szybko zacznie przynosić duże zyski, marka stanie się rozpoznawalna i ceniona. Artykuł sponsorowany Podziel się opinią Share WP tech tech Bądź z nami na bieżąco na Instagramie 👍 Lubię to! na Facebooku