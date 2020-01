Co to jest Ultrabook? Wyjaśniamy

Ultrabook to laptop małych rozmiarów charakteryzujący się szybkim działaniem, stosunkowo dużą mocą obliczeniową i długim czasem pracy na baterii. Chociaż termin powstał jako znak towarowy firmy Intel, to obecnie określa szeroką gamę produktów.

Urządzenia, które dziś (styczeń 2020) łapią się do segmentu Ultrabooków to m.in.: HP Spectre i HP Envy DELL XPS LG Gram Apple MacBook Microsoft Surface Laptop Razer Blade Stealth Huawei MateBook Asus ZenBook Lenovo ThinkPad X1 Carbon

Ultrabook będzie odpowiednim urządzeniem dla większości użytkowników laptopów. Nadają się idealnie zarówno do pracy z programami pakiety MS Office, a także do bardziej ambitnych zadań, jak tworzenie grafiki czy lekka edycja wideo. Ze względu na brak dedykowanej karty graficznej nie nadają się jednak do grania i do bardzo zaawansowanych prac, jak profesjonalna obróbka wideo czy praca z zaawansowanymi modelami 3D. Ultrabooki cechują się też wysokomi cenami zaczynającymi się na ok 2,5 - 3 tysiące złotych a kończącymi nawet na kilkunastu tysiącach.