Nowe dowody na istnienie życia na Marsie. Znaleźli zamarznięte struktury

NASA podzieliła się nowym odkryciem, choć samo zdjęcie zostało wykonane wcześniej - we wrześniu 2022 r. Naukowcy ustalili do tej pory, że choć szron na wydmach składa się z dwutlenku węgla, a nie z wody to nadal wpływa na prawdopodobieństwo, że na Marsie istniała woda przez długi czas w przeszłości - informuje NASA. To nowa nadzieja do odnalezienia wcześniejszych lub obecnych form życia. Zdjęcia pokrytych szronem wydm pomagają bowiem naukowcom dowiedzieć się, czy woda kiedykolwiek istniała na powierzchni planety wystarczająco długo, aby życie mogło ewoluować i przetrwać na Marsie.