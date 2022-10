Co planuje Putin? Rosja wycofuje z morza podwodne okręty rakietowe

Jak wyjaśniała Karolina Modzelewska, Kalibr to "rosyjski system uzbrojenia tworzony przez przeciwokrętowe pociski manewrujące, pocisk manewrujący przeznaczony do zwalczania celów lądowych oraz rakietotorpedy do zwalczania okrętów podwodnych". Są to pociski uznawane za jedne z najlepszych w uzbrojeniu Rosjan.