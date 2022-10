Potężna broń Saudyjczyków. To sposób na irańskie drony

Producent twierdzi, że maksymalna moc lasera wynosi od 30 do 100 kilowatów, a j ego zasięg to ok. 4 kilometrów. W Jemenie ruch Ansar Allah (Huti) otrzymuje broń z Iranu, w szczególności drony kamikaze Shahed-136, które zostały oznaczone jako Wa'id.

Warto przypomnieć, że niedawno amerykańska firma technologiczna Lockheed Martin Corporation przekazała do testów najpotężniejszy do tej pory laser, który trafił do Departamentu Obrony Stanów Zjednoczonych. Broń ma deklarowaną moc na poziomie 300 kW i jest gotowa do integracji z innymi projektami Departamentu Obrony USA, w tym z demonstracyjnym systemem broni laserowej US Army.